Находящиеся в Коркино жители освобожденных территорий проголосовали в референдуме

В Челябинской области проходит выездное и стационарное голосование

Накануне в Коркино Челябинской области прибывшие из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не выходя из дома проголосовали в референдуме за вхождение этих территорий в состав России. Среди голосующих были как те, кто прибыл в Челябинскую область еще весной, так и те, кто находится здесь менее месяца, передает журналист ИА «Первое областное».

Надежда Колиснык приехала в Коркино всего три недели назад. Коренная украинка, которая в конце 90-ых годов переехала с семьей в Донецк, рассказала о том, как жила под постоянными обстрелами и скиталась по родным и коллегам, чтобы не погибнуть.

«Дома я уже давно не живу, потому что там мы постоянно под обстрелами. Несколько раз из-за прилетающих снарядов выбивало окна. Нам повреждали отопление. В Киевский район постоянно же прилетает. Проголосовать для меня важно. Для всех нас, кто постоянно под обстрелами, это важно»,— поделилась Надежда Колиснык.

Референдумы по вопросу о присоединении Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей стартовали на этих территориях утром 23 числа. Завершится голосование 27 сентября. Участие в референдумах принимают не только те, кто остался на родной земле, но и те, кто прибыл в Россию. Например, в Челябинской области сформировали четыре избирательные комиссии из числа сотрудников избиркомов ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона.