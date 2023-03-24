Нагайбакские депутаты утвердили отставку главы района

Конкурс по выборам нового главы в муниципалитете так и не назначен

24 марта собрание депутатов Нагайбакского района утвердило отставку главы муниципалитета Ивана Сурменева. Дату конкурса на соискание должности руководителя территории собрание назначит после публикации постановления об увольнении Сурменева в местных СМИ, сообщили Первому областному информагентству в представительном органе.



Исполняющим обязанности главы района, как и ожидалось, утвержден первый заместитель Сурменева Яков Кригер. Сам Иван Сурменев, как сообщалось ранее, заранее попрощался с коллегами на аппаратном совещании 20 марта.

Как сообщало ИА «Первое областное», Иван Сурменев написал заявление о досрочном сложении полномочий 15 марта, после того как губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал чиновника за жалобы от жителей на плохое качество уборки снега.

Конкурс на соискание должности главы района пока не назначен, по этому поводу депутаты Нагайбакского района намерены провести отдельное заседание.