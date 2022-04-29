Начальник УЖКХ Златоуста увольняется после ареста подчиненного

Сегодня у Алексея Самохвалова последний рабочий день

29 апреля начальник управления ЖКХ Златоуста Алексей Самохвалов выходит на работу в мэрию в последний раз. Информацию об увольнении главного коммунальщика города по собственному желанию Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе мэрии.



По данным источника ИА «Первое областное» в администрации, Самохвалов уходит, не желая дожидаться развития коррупционного скандала, в котором оказался замешан его заместитель Владимир Горбунов. Напомним, 18 марта Горбунов был заключен под стражу по обвинению в получении взятки и мошенничестве. По версии следствия, чиновник присвоил более пяти миллионов рублей. Кроме заместителя начальника УЖКХ был арестован по аналогичному обвинению замруководителя МУ «Благоустройство» Антон Нагаев.

В настоящее время городские власти не определились с преемником Самохвалова. Рассматриваются несколько кандидатур, сообщили в пресс-службе администрации.