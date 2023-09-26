Начальник управления экологии Челябинска перешел на работу в профильное министерство

Иван Кинев назначен на должность замминистра

В министерстве экологии Челябинской области назначили нового заместителя главы ведомства. Им стал Иван Кинев, который с 2020 года возглавлял управление экологии и природопользования администрации города Челябинска. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщила пресс-служба Минэкологии.

Новому замминистра в этом году исполняется 36 лет. Он выпускник юрфака ЧелГУ. Карьеру начинал менеджером и юрисконсультом. В 2013 году избрался главой Озерного сельского поселения. В 2018 году пришел работать в управление ЖКХ администрацию Челябинска, где дослужился до замначальника, а затем возглавил управление экологии.

Имеет классный чин «Действительный муниципальный советник II класса». В 2022 году Ивану Киневу была объявлена благодарность от мэрии за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие города.