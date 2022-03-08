Начальник УФСБ Челябинской области попал под санкции Канады

Для Дмитрия Иванова это уже не впервые

Начальник УФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов попал в санкционный список Канады. Об этом сообщают федеральные СМИ, ссылаясь на озвученные на Западе итоги переговоров премьер-министра Канадаы Джастина Трюдо с коллегой из Великобритании Борисом Джонсоном.



Дмитрий Иванов включен в список вместе с такими известными гражданами России, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главный редактор RT Маргарита Симоньян, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и бизнесмен Олег Дерипаска.

Для офицера госбезопасности включение в санкционный список происходит не в первый раз: в сентябре 2021 года он уже оказывался в аналогичной ситуации. Как ранее сообщали СМИ, Дмитрий Иванов попадал под санкции, поскольку в прошлом служил начальником УФСБ по Томской области — а именно там якобы произошло ставшее мировым скандалом отравление оппозиционера Алексея Навального.