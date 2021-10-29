Начальник Челябинской таможни переводится в Екатеринбург

В Уральском таможенном управлении Андрей Максимов займется кадровой службой

Начальник Челябинской таможни Андрей Максимов покидает свой пост, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ведомства. С 1 ноября он заступает на должность заместителя руководителя Уральского таможенного управления в Екатеринбурге.



По данным пресс-службы Челябинской таможни, в Уральском управлении Андрей Алексеевич будет курировать кадровую службу. Это уже второй перевод Максимова в Екатеринбург: в 2011 году он также был назначен замначальника Уральского таможенного управления, а в Челябинск вернулся в 2014-м.

Андрей Максимов начал службу в таможне в 1991 году. В разное время занимал посты от инспектора грузового отдела до первого заместителя начальника Приволжского таможенного управления. В начале 2000-х годов возглавил Челябинскую таможню, затем перешел в правительство Челябинской области и руководил Главным управлением по взаимодействию с правоохранительными и военными органами. С 2011 года — снова в таможне.

Имеет ведомственные и государственные награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.