Наблюдатели с Южного Урала прошли отбор на всероссийский конгресс

На семинарах разобрали сентябрьский единый день голосования

В Уральском федеральном округе завершились онлайн‑семинары для наблюдателей. В них участвовали активисты из Челябинской области — они претендуют на поездку на Всероссийский конгресс наблюдателей в Москву.

Участники учились замечать фейки и критически оценивать информацию и разбирали, как прошли выборы в единый день голосования — 2025.

Теперь эксперты отберут самые интересные идеи и решат, какие темы обсудить на конгрессе.

«Семинары показали: наблюдатели готовы к новым задачам. На конгрессе 23 ноября мы не просто соберемся, а продумаем стратегию работы. Особенно важно, что мы потренировались бороться с фейками, — это пригодится перед выборами‑2026», — прокомментировал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Челябинской области Николай Дейнеко.

Конгресс пройдет 23 ноября в Москве, его организует «Корпус „За чистые выборы“» при поддержке Фонда президентских грантов. На мероприятии соберутся более 700 наблюдателей со всей России.

«Семинары стали шагом к первому Всероссийскому конгрессу наблюдателей. В обсуждениях участвовали почти все регионы — это говорит о важности события. Конгресс поможет нам вместе работать над честными выборами и сильным общественным контролем», — поделился мнением педагог из челябинской гимназии № 93 Павел Заудер.

На конгресс приедут опытные наблюдатели, которые уже не раз работали на выборах. Их цель — договориться об общих правилах наблюдения, сделать выборы прозрачнее и укрепить общественный контроль.