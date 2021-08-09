Наблюдатели ОБСЕ отказались приезжать в Россию за контролем выборов в Госдуму

Бюро по демократическим институтам и правам человека сначала выставило требование о квоте в полтысячи человек, а потом вовсе отказалось от работы в сентябре

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не выставит своих наблюдателей на выборы депутатов Госдумы РФ. Как сообщает пресс-служба Государственной думы, европейцы сначала потребовали для себя квоты, двадцатикратно превышающей число наблюдателей на последних выборах президента США, а потом вовсе отказались присылать специалистов.



БДИПЧ — весьма заслуженная организация, традиционно контролирующая ход демократических процедур в разных странах. Однако, по мнению политиков федерального уровня, в этот раз контролеров немного занесло. Изначально Бюро потребовало обеспечить присутствие на выборах в России 500 своих наблюдателей. Когда же российская сторона предложила умерить аппетит в связи с коронавирусной угрозой, от Бюро последовал неожиданный отказ: их наблюдатели вообще не будут работать на российских выборах.

«Требование БДИПЧ — совершенно несоразмерное тому, что было в прошлом, вдобавок в ОБСЕ прекрасно известна санитарно-эпидемиологическая обстановка», — комментирует ситуацию председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова также заявила, что если в ОБСЕ передумают, то миссию Бюро ЦИК, конечно, примет. А если не передумают — места наблюдателей БДИПЧ займут люди из других организаций. Желающих хватает.

Интересно, но на выборах президента США от БДИПЧ ОБСЕ работало только 25 наблюдателей. Для выборов депутатов нижней палаты российского парламента европейские партнеры потребовали себе квоту аж в полтысячи человек, игнорируя вполне реальный ковидный фактор.

Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел РФ, уже заявил: «БДИПЧ само лишило себя возможности осуществить наблюдение и подготовить заключение. Предложенные численные параметры вполне позволяли это сделать».

Добавим, ограниченный контингент наблюдателей Евросоюза должен был работать и в Челябинской области.



