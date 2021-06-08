На Южном Урале выборы в Госдуму проконтролируют федеральные эксперты

Прислать наблюдателей из столицы Алексею Текслеру пообещал член Совета по правам человека Александр Брод

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с членом президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александром Бродом. Член СПЧ, руководитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) поделился с главой региона впечатлениями от прошедших 6 июня на Южном Урале муниципальных выборов, сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты.



Напомним, Александр Брод работал в Челябинской области с 5 июня: он провел встречу с членами Общественного штаба по наблюдению за выборами, в день голосования побывал на избирательных участках в Аргаяше, а в понедельник, 7 июня, провел пресс-конференцию. В тот же день Брод встречался с губернатором.

По данным пресс-службы Общественной палаты, в разговоре с Алексеем Текслером руководитель НОМ рассказал о мониторинге муниципальных выборов и налаженном взаимодействии с Общественным штабом.

«Голосование прошло открыто, легитимно, нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования и результаты выборов, не зафиксировано. Мы будем продолжать обучение общественных наблюдателей, продолжим взаимодействие с экспертным сообществом региона, а также проведем дополнительные экспертные онлайн-семинары», — цитируют в Общественной палате члена СПЧ.

Александр Брод также предложил привлечь московских экспертов к работе на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Алексей Текслер против этого не возражал. Губернатор также отметил возросшую в последние месяцы активность общественников, рост числа волонтеров и интерес некоммерческих организаций к реализации социальных проектов.

Добавим, председатель НОМ встречался также с главным федеральным инспектором по Челябинской области Михаилом Каганом и уполномоченным по правам человека в Челябинской области Юлией Сударенко.