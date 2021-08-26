На Южном Урале введут административные комиссии для контроля за «зайцами»

Законопроект о введении комиссий и росте штрафов для безбилетников прошел первое чтение в ЗСО региона

В Законодательном собрании Челябинской области прошел первое чтение законопроект об увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Этот же документ предусматривает наделение сотрудников муниципалитетов полномочиями для наказания «зайцев», сообщает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, 18 августа комитет ЗСО по законодательству рассмотрел внесенный губернатором Алексеем Текслером законопроект об увеличении штрафов за бизбилетный проезд со 100 — 700 до 500-1500 рублей. Это связано с планами о внедрении в Челябинской агломерации, на территории нескольких муниципалитетов, единой системы общественного транспорта и перевода ее на валидаторы.

Как сообщил депутатам ЗСО первый заместитель министра транспорта Челябинской области Станислав Харченко, создание единой платежной системы позволит ввести единый проездной билет, его тоимость предварительно составит 1210 рублей. Однако вопрос контроля за оплатой проезда остается актуальным.

Ряд депутатов воздержались от голосования по этому законопроекту: одобряя создание комиссий по контролю, парламентарии заявили, что говорить об увеличении штрафов в сегодняшних условиях преждевременно, это может пагубно сказаться на финансовом состоянии граждан. Тем не менее большинством голосов закон был принят в первом чтении. Поправки в него могут быть внесены до рассмотрения во втором чтении.