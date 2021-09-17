Завершился первый день выборов депутатов Государственной думы РФ, избирательные участки закрыты. По поводу явки в избиркоме Челябинской области настроены оптимистично: она серьезно превышают прошлогоднюю, когда на выборах в ЗСО Южного Урала впервые в истории России голосовали три дня.
По итогам 17 сентября гражданский долг исполнили 15,23 процента избирателей Челябинской области. Напомним, по состоянию на 15 часов явка не превышала 9 процентов. То есть к закрытию участков проголосовали почти 400 тысяч избирателей из более, чем 2,2 миллиона имеющих право голосовать на Южном Урале.
По данным пресс-службы избиркома Челябинской области, лучший результат явки по итогам первого дня голосования показывает Трехгорненский городской округ, он же «запретка»: 37,06 процента избирателей «запретки» уже сделали свой выбор. На втором месте также «запретка»: в Снежинске уже успели проголосовать 30,98 процента избирателей.
ТОП-5 лидеров по числу проголосовавших среди южноуральских муниципалитетов традиционно занимают сельские районы: Нагайбакский (29 процентов), Троицкий (27,82%), Кизильский (26,24%). в большинстве других муниципальных образований явка пока не превышает 20 процентов.
В Челябинске, где по итогам явки на 15 часов лидером был Советский район, вырвался вперед Металлургический — там отдали свои голоса уже 16,46 процента избирателей, в то время как Советский затормозил на 13,2 процента. Впрочем, это все равно больше, чем в других районах: пока не радуют явкой Калининский (10,01 процента избирателей) и Курчатовский (9,17 процента). Эти районы замыкают список.
Вообще же только 20 муниципалитетов в первый день голосования преодолели 20-процентный рубеж явки. Впрочем, в общественном штабе по наблюдению за выборами полагают, что это связано с тем, что пятница, 17 сентября — все же рабочий день. В субботу и воскресенье наблюдатели готовятся к наплыву избирателей.
Напомним, всего шесть часов назад, по состоянию на 15-00 17 сентября, средняя явка по Челябинской области составляла 8,882 процента — и даже эта цифра превышала показатели первого дня голосования в сентябре 2020 года за депутатов ЗСО Южного Урала, когда впервые в регионе выборы растянулись на три дня.