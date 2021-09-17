На Южном Урале в первый день выборов проголосовали 15 процентов избирателей

Лидерами по числу пришедших на участки стали ЗАТО Челябинской области

Завершился первый день выборов депутатов Государственной думы РФ, избирательные участки закрыты. По поводу явки в избиркоме Челябинской области настроены оптимистично: она серьезно превышают прошлогоднюю, когда на выборах в ЗСО Южного Урала впервые в истории России голосовали три дня.



По итогам 17 сентября гражданский долг исполнили 15,23 процента избирателей Челябинской области. Напомним, по состоянию на 15 часов явка не превышала 9 процентов. То есть к закрытию участков проголосовали почти 400 тысяч избирателей из более, чем 2,2 миллиона имеющих право голосовать на Южном Урале.

По данным пресс-службы избиркома Челябинской области, лучший результат явки по итогам первого дня голосования показывает Трехгорненский городской округ, он же «запретка»: 37,06 процента избирателей «запретки» уже сделали свой выбор. На втором месте также «запретка»: в Снежинске уже успели проголосовать 30,98 процента избирателей.

ТОП-5 лидеров по числу проголосовавших среди южноуральских муниципалитетов традиционно занимают сельские районы: Нагайбакский (29 процентов), Троицкий (27,82%), Кизильский (26,24%). в большинстве других муниципальных образований явка пока не превышает 20 процентов.

В Челябинске, где по итогам явки на 15 часов лидером был Советский район, вырвался вперед Металлургический — там отдали свои голоса уже 16,46 процента избирателей, в то время как Советский затормозил на 13,2 процента. Впрочем, это все равно больше, чем в других районах: пока не радуют явкой Калининский (10,01 процента избирателей) и Курчатовский (9,17 процента). Эти районы замыкают список.

Вообще же только 20 муниципалитетов в первый день голосования преодолели 20-процентный рубеж явки. Впрочем, в общественном штабе по наблюдению за выборами полагают, что это связано с тем, что пятница, 17 сентября — все же рабочий день. В субботу и воскресенье наблюдатели готовятся к наплыву избирателей.

Напомним, всего шесть часов назад, по состоянию на 15-00 17 сентября, средняя явка по Челябинской области составляла 8,882 процента — и даже эта цифра превышала показатели первого дня голосования в сентябре 2020 года за депутатов ЗСО Южного Урала, когда впервые в регионе выборы растянулись на три дня.