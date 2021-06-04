На Южном Урале утвержден новый состав совета по развитию туризма

В совещательный орган вошли 39 представителей разных ведомств и общественных организаций

В Челябинской области утвержден новый состав межведомственного координационного совета по развитию туризма. В него вошли 39 человек во главе с губернатором Алексеем Текслером. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.



Координационный совет по развитию туризма впервые был сформирован в Челябинской области в 2010 году, с тех пор его состав несколько раз менялся, но во главе совета всегда оставался действующий губернатор. В утвержденный постановлением от 3 июня 2021 года состав вошли, помимо Алексея Текслера, восемь заместителей главы региона, девять министров и замминистра, представители общественных и коммерческих организаций. В числе последних, например, директор старейшего туристического бюро региона «Спутник» Людмила Мосина, председатель клуба экскурсоводов Челябинска Аркадий Шохин, сотрудники Федерации спортивного туризма и объединения предпринимателей «ОПОРА России». Также в совете — руководители нескольких вузов, общественные представители Агентства стратегических инициатив в Челябинской области.

Кроме изменений в составе постановление регламентирует новые правила проведения заседаний. В связи с ковидной угрозой теперь совет может собираться не только очно, но и в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, пандемия коронавируса привела к серьезным ограничениям в сфере зарубежного туризма. Одновременно федеральные и региональные власти в России активно занялись развитием туризма внутреннего. Создан и реализуется профильный нацпроект, программы в субъектах Федерации.