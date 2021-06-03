На Южном Урале районные депутаты заподозрили в коррупции своего спикера

Сам председатель Катав-Ивановского райсобрания Александр Васильев утверждает, что избавиться от доли в частном бизнесе ему мешает суд с экс-супругой

Депутаты Катав-Ивановского районного собрания выступили с обращением на имя губернатора Алексея Текслера, председателя ЗСО Владимира Мякуша, депутата Госдумы Олега Колесникова и районного прокурора Курмангазы Уруспаева. Скан сообщения есть в распоряжении Первого областного информагентства. Парламентарии утверждают, что председатель собрания Александр Васильев нарушает антикоррупционное законодательство.



Суть претензий депутатов, Якова Чуксина, Данилы Гулина и экс-председателя райсобрания Евгения Калиничева к Александру Васильеву — в том, что он, сноября 2020 года возглавляя местный представительный орган, одновременно является учредителем коммерческой компании, коммунального ООО «Город». Кроме того, депутаты утверждают, что «Город» в сентябре 2020 года был внесен Катав-Ивановским управлением городской инженерной инфраструктуры в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Что, впрочем, не помешало этой же структуре в апреле 2021-го заключить с компанией два муниципальных контракта в общей сложности почти на миллион рублей. В этом депутаты усматривают конфликт интересов Васильева и нарушения требований федеральных законов «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» и «О противодействии коррупции».





«ООО „Город“ занимается выполнением разных коммунальных задач: чисткой снега зимой, вывозом отходов, уборкой и благоустройством улиц. По сути, в районе это единственная специализирующаяся на таких работах компания, так что заключение с ними контрактов, на мой взгляд, не удивительно», — рассказал Первому областному информагентству главный редактор районной газеты «Авангард» Александр Донцов.

Действительно, по данным базы «ЛИК: эксперт» единственным учредителем ООО «Город» с регистрацией в Катав-Ивановске по сей день является Александр Владимирович Васильев. Ситуацию подтверждает и прокуратура: в Катав-Ивановском надзорном органе корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что 18 мая в райсобрание было внесено представление об устранении правонарушений. 7 июня райсобрание намерено рассмотреть прокурорскую бумагу.

Сам Александр Васильев также не отрицает, что стопроцентная доля ООО «Город» по-прежнему формально принадлежит ему. Но спикер утверждает, что стал нарушителем поневоле.

«Когда я стал депутатом, то немедленно заключил с директором „Города“ Александром Базаном договор на оперативное управление. Тогда же принял меры к отчуждению доли. Но когда приехал к нотариусу оформлять сделку, юрист заявил, что мне необходимо согласие бывшей супруги. Она же, узнав о моих затруднениях, подала в суд иск о разделе имущества. Автоматически на любые действия с долей был наложен судебный запрет», — рассказал Александр Васильев Первому областному информагентству.

По словам Васильева на момент развода, в 2014 году, он владел долей только около 20 процентов. В последующие годы другие учредители ООО выходили из компании, так что к моменту выборов в райсобрание в сентябре 2020 года единственным владельцем фирмы остался сам Васильев. Теперь же бывшая жена требует себе долю в 50 процентов. Кроме того, Васильев подозревает, что коллегами-депутатами двигают политические мотивы.

«После выборов председателем райсобрания был Николай Рудаков. Когда он сложил полномочия, Евгений Калиничев рассчитывал получить место спикера, но большинство депутатов предпочли меня. Естественно, Евгений Васильевич затаил обиду. Нарушение формально есть, я пытаюсь его устранить. Что касается заключения контрактов этой весной, то тут ничего сказать не могу: с осени 2020 года „Город“ принадлежит мне только на бумаге, в управление фирмой я не вмешиваюсь», — объясняет Васильев.

Напомним, в ноябре 2020 года прежний спикер Катав-Ивановского райсобрания Николай Рудаков действительно сложил с себя полномочия председателя. Этому предшествовал его конфликт с экс-главой муниципалитета Евгением Киршиным, из-за которого оказался сорван конкурс по выборам нового мэра. С главой катав-ивановские депутаты определились уже в в январе 2021 года: им стал адвокат Николай Шиманович. Что касается Евгения Калиничева, то он возглавлял местный представительный орган в 2001-2005-м и 2011-2015 годах. Связаться с Евгением Васильевичем, к сожалению, не удалось.

Ситуация с нарушением антикоррупционного законодательства в Катав-Ивановском районе, таким образом, на сегодня остается в подвешенном состоянии. Однако ею уже заинтересовались на региональном уровне. Как сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий территорию, обращение депутатов будет рассмотрено и по линии исполнительной власти, и по линии ЗСО.

«Пока делать выводы рано. Я знаю о положении только из публикаций в СМИ. Будет проведена проверка, тогда и решим, кто прав в Катав-Ивановске», — заявил Станислав Мошаров.

Также вице-губернатор не стал отвергать политическую подоплеку событий.