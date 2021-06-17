На Южном Урале районное собрание депутатов наказало своего спикера

Катав-Ивановские парламентарии вынесли предупреждение председателю райсобрания из-за владения частным бизнесом

На очередном заседании Собрания депутатов Катав-Ивановского района принято решение о привлечении к ответственности председателя представительного органа Александра Васильева. Депутаты вынесли своему руководителю предупреждение, сообщил Первому областному информагентству вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.



«Депутаты Катав-Ивановского района рассмотрели представление прокуратуры и вынесли Александру Васильеву предупреждение. Теперь руководитель райсобрания обязан устранить все нарушения. После этого свою проверку проведут также областные власти. Пока никаких других последствий для Васильева быть не должно», — объяснил Станислав Мошаров.

Напомним, в мае 2021 года прокурор Катав-Ивановского района Курмангазы Уруспаев внес в собрание депутатов представление об устранении нарушения законодательства: спикер Александр Васильев, хотя и состоит на муниципальной службе, продолжает владеть 100-процентной долей в частном бизнесе — он учредитель местного коммунального ООО «Город». Ряд районных депутатов усмотрели в этой ситуации нарушение закона и обратились с жалобой в прокуратуру, к губернатору и в Законодательное собрание области.

Между тем сам Александр Васильев в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства объяснял, что чисто технически не может избавиться от доли: этому препятствует судебный процесс о разделе имущества с бывшей супругой, на любые регистрационные действия с собственностью спикера наложен запрет суда. Васильев также предполагал, что придать ситуации огласку его коллег-депутатов побудили политические мотивы: несколько парламентариев могут быть заинтересованы в скандале и смещении действующего спикера. Эту версию не отрицал и Станислав Мошаров, заявивший, что областные власти внимательно наблюдают за ситуацией.

