На Южном Урале партии-участники выборов в Госдуму отчитались о пополнении фондов

Деньги на избирательную кампанию получили только пять партий из четырнадцати

В Челябинской области региональные отделения политических партий отчитались о пополнении избирательных фондов. Из 14 партий-участников выборов в Госдуму на 20 августа средства получили только пять, сообщает пресс-служба избиркома по Челябинской области.



По данным избиркома, о поступлениях отчитались четыре парламентские партии и отделение партии пенсионеров. У остальных на счетах числятся нули.

Самым обеспеченным официально является реготделение партии «Единая Россия»: по состоянию на 20 августа партия отчиталась о поступлении на избирательный счет 55 миллионов рублей, потратить на кампанию единороссы успели менее трех миллионов.

«Справедливая Россия — За Правду» отчиталась о поступлении 7,115 миллиона, потратить успела 5,739 миллиона рублей. Обком КПРФ сообщил о поступлении 3,925 миллиона, коммунисты успели потратить всё. Меньше всего денег на предвыборную кампанию получила ЛДПР: только 100 тысяч рублей, из коих потратить успели 22,5 тысячи рублей.

Непарламентская партия пенсионеров получила на кампанию денег больше, чем КПРФ и ЛДПР вместе взятые: 6,294 миллиона рублей. Израсходовать на агитацию «пенсионеры» успели 5,73 миллиона.

Напомним, выборы в Государственную думу РФ пройдут 17-19 сентября. С 22 августа стартовал период предвыборной агитации в средствах массовой информации.