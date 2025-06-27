На Южном Урале обновился состав Общественного штаба по контролю за выборами

Туда входят люди разных профессий

В Челябинской области обновился состав Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«В состав штаба входят люди различных профессий с большими компетенциями: политологи, социологи, представители средств массовой информации, общественники. Основная цель общественного штаба — обеспечение прозрачности и легитимности избирательного процесса», — напомнил руководитель штаба Николай Дейнеко.

В состав штаба вошли в том числе генеральный директор АО «Областное телевидение» Анна Воронова, председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов, исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Магнитогорска Анатолий Ефименко, руководитель Совета высшего офицерского состава ЧРО «Офицеры России» Владимир Корягин, а также директор комитета семей воинов Отечества Челябинской области Надежда Солдатенкова и уполномоченный по правам человека Челябинской области Юлия Сударенко.

Ранее писали, что к выборам в Заксобрание обучат более четырех тысяч общественных наблюдателей. До 31 августа лекторы посетят каждый из 43 округов региона, также планируется охватить обучением все семь районов областного центра.