На Южном Урале молодежи предоставят новые возможности для самореализации

Новые соглашения на Петербургском форуме

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в рамках ПМЭФ-2021 заключили соглашение, направленное на установление эффективного сотрудничества.

«Мы обсудили конкретные проекты, которые возможно реализовать вместе с платформой „Россия — страна возможностей“ в Челябинской области. Сегодня платформа представляет собой уникальную структуру, которая соединяет различные формы, занимается развитием детей, юношества, молодежи. Развитие такого рода проектов нам очень интересно», — подчеркнул Алексей Текслер.

Соглашение будет способствовать реализации в регионе пункта Указа Президента РФ от 4 февраля 2021 года об эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Документ предлагает новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи.

В рамках соглашения предполагается активное развитие сотрудничества в сфере коммуникаций и продвижение проектов организации на территории Челябинской области, участие южноуральцев в проектах АНО.

«Хотел бы сказать большое спасибо Алексею Леонидовичу и всей команде Челябинской области за такую искреннюю поддержку молодежи в их стремлениях добиваться новых высот, новых побед», — отметил Алексей Комиссаров.

В рамках соглашения планируется подписание дорожной карты, в которой будет заявлен единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Россия — страна возможностей» в Челябинской области, направленные на создание новых возможностей самореализации и укрепление социальных лифтов.