На Южном Урале кандидат в Госдуму от «Яблока» может выбыть из предвыборной гонки

Валентина Комкова намерена жаловаться в ЦИК на окружную избирательную комиссию

Избирательная комиссия по Златоустовскому одномандатному округу может исключить из списка участников выборов в Госдуму кандидата от партии «Яблоко» Валентину Комкову, общественницу из Миасса. Причина — неполный пакет документов. Сама кандидат утверждает, что ее неверно информировали в избиркоме, сообщили Первому областному информагентству в челябинском реготделении партии.



«Меня сообщения такие не удивляют. Постоянно всех снимают с выборов — то одного, то другого кандидата, так было, например, с Борисом Вишневским (депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, не допущен на выборы депутатов Госдумы по решению территориальной избирательной комиссии. — Прим. ред.). Будем разбираться», — сообщил Первому областному информагентству руководитель челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков.

Напомним, срок подачи документов на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты Госдумы истек в 18 часов 4 августа. Как пояснили корреспонденту Первого областного информагентства в пресс-службе регионального избиркома, к этому сроку Валентина Васильевна не представила полный пакет необходимых бумаг.

«Официального решения по Комковой пока не принято. Мы вообще сейчас не можем говорить, что все кандидаты сдали полные и правильные пакеты документов. Именно на их проверку и отводится 10 дней», — рассказала пресс-секретарь ведомства Екатерина Колбышева.

Сама Валентина Комкова утверждает, что сдавала документы в окружной избирком еще 16 июля и ей ничего не сказали о неполноте пакета. По словам Валентины Васильевны, у нее тогда запросили даже свидетельство о смерти мужа. Сегодня она намерена попытаться досдать документы в ОИК и послать жалобу на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Как сообщало Первое областное информагентство, на вечер 4 августа в ОИКи Челябинской области сдали документы 50 кандидатов, выдвинувшихся от партий, и только один самовыдвиженец — Яна Гусева (Коркинский одномандатный округ). Другие восемь самовыдвиженцев бумаги так и не принесли. До 15 августа специалисты избиркомов области будут заняты проверкой правильности и полноты сданных кандидатами документов.