На Южном Урале депутата сняли с должности за нарушение партийной дисциплины

Александра Галкина сняли с поста председателя комиссии Челябинской городской думы

29 июня депутаты Челябинской городской думы приняли решение освободить Александра Галкина от должности председателя комиссии по обеспечению безопасности жизнедеятельности, передает корреспондент Первого областного информагентства с заседания представительного органа. Также Галкин исключен из фракции «Единой России» в гордуме.



Заседанию Челябинской думы предшествовала срочная встреча членов фракции «Единой России» в городском парламенте. Поскольку единороссы представляют в думе Челябинска абсолютное большинство, их решение вынесли на голосование во время посвященной стратегии развития мегаполиса сессии и сразу утвердили. За снятие Галкина с должности после доклада депутата Дениса Лапотышкина проголосовали 39 парламентариев.

Как уточнили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального отделения «Единой России», ранее президиум регионального политсовета партии рекомендовал фракции ЕР в гордуме освободить Галкина от должности председателя комиссии и исключить из фракции за систематические нарушения партийной дисциплины.