2 августа список зарегистрированных кандидатов в Государственную думу в Челябинской области расширился, сообщает пресс-служба регионального избиркома. Все пять вновь зарегистрированных кандидатов идут на выборы по Коркинскому одномандатному округу.
По данным пресс-службы избиркома Челябинской области, претендентами от пяти партий стали директор Уральского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Владислав Долгов (Российская партия свободы и справедливости), анестезиолог-реаниматолог областной больницы № 3 Евгений Евсеев («Партия роста»), дерматовенеролог Анастасия Никонова («Гражданская платформа»), предприниматель Степанида Смирнова (КПРФ) и терапевт Наталья Таврина («Яблоко»).
Напомним, что на выборы депутатов в Госдуму РФ выдвинулись 60 кандидатов в пяти одномандатных округах.
Сами выборы пройдут в период с 17 по 19 сентября 2021 года.
Автор: Евгений Рыженьков
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