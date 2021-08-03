На выборы в Госдуму в Челябинской области выдвинули восемь новых кандидатов

Новыми претендентами от политических партий стали в основном предприниматели

2 августа, по информации пресс-службы избиркома Челябинской области, в Госдуму РФ в Челябинской области выдвинулись еще восемь кандидатов.



Кандидатами в Государственную думу стали председатель Совета регионального отделения партии «РОДИНА» в Челябинской области Сергей Смышляев, сердечно-сосудистый хирург Владимир Владимирский (Партия пенсионеров), глава комитета по регламенту и депутатской этике Василий Швецов (Справедливая Россия), активистка партии «Новые люди» Анна Скрозникова, политик Игорь Егоров (КПРФ). А также предприниматели Андрей Яцун (Российская партия свободы и справедливости), Евгений Басканов (ЛДПР), Дмитрий Ларин (Справедливая Россия).

Напомним, что ранее, 2 августа, уже выдвинулись 5 кандидатов от нескольких политических партий.

Выборы пройдут в период с 17 по 19 сентября 2021 года.