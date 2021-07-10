На выборы в Госдуму от Челябинской области выдвинутся члены партии «Зеленые»

О «Зеленых» на Урале давно не было слышно, но с мая 2021 года они неожиданно активизировались

В Москве прошел федеральный съезд партии «Зеленые». Как и другие политические объединения, экологи утвердили региональные списки кандидатов в Государственную думу РФ, а также сформулировали основные тезисы своей программы. От Челябинской области «Зеленые» выдвигают на выборы трех сопартийцев, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального отделения.



По данным пресс-службы, список от Челябинской области возглавляет председатель реготделения, молодой предприниматель Жанна Дружинина. Кроме нее в списке челябинский профориентолог, специалист по работе с детьми Наталья Глебова и госслужащий из Магнитогорска Сергей Коновалов, имеющий опыт работы в территориальной и участковой избирательных комиссиях.

Также на федеральном съезде утвердили десять тезисов устойчивого развития регионов. В их числе — новая экологическая политика, стремление к деурбанизации, снижение химической нагрузки на окружающую среду, поддержка сельского хозяйства и другие направления.

«Зеленые» в 1990-е годы были известны как движение «Кедр», в политическую партию оформились в начале 2000-х годов. По словам секретаря регионального отделения Оксаны Харитоновой, в Челябинской области ячейка партии существовала уже восемь лет, но никакой активной деятельности не вела. В мае 2021 года в отделении сменилось руководство и началась работа.

Напомним, в начале июля прошел также федеральный съезд другой экологической партии, «Зеленая альтернатива». Руководство «ЗА» приняло решение выставить на выборы в Госдуму объединенный партийный список от Челябинской и Курганской областей из пяти человек, кроме того, в федеральный список вошла челябинская блогер и эко-активист Соня Гудим.