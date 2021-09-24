На выборах в Госдуму эффективность соцсетей стала выше, чем полевая кампания

Но главным инструментом победы эксперты РАСО считают договоренности между элитами

Комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) изучил эффективность различных инструментов, применявшихся партиями и кандидатами на прошедших в сентябре выборах в Госдуму. Эксперты отмечают снижение значимости полевой кампании „от двери к двери“ и рост эффективности телеграм-каналов, сообщается в исследовании РАСО.



Ключевым инструментом, как и последние пять лет, продолжают оставаться договоренности между элитами. На второе место большинство экспертов ставят работу в социальных сетях: с 2016 года их важность выросла с 2,7 до 4,1 балла. Чуть-чуть ниже по эффективности мессенджеры, зато неожиданно для многих выросла значимость наружной агитации. А вот хождение по избирателям очень сильно упало и уже не дает того эффекта, что пять лет назад.

Телеграм-каналы по эффективности почти сравнялись с федеральным телевидением. А помимо соцсетей неожиданно полезным для кандидатов оказалось участие в программах на радио разговорного жанра и размещение агитматериалов в таблоидах. Присутствие агитации в «Инстаграме» также оказалось эффективным. А вот деловые СМИ на кампанию 2021 года, по мнению большинства членов РАСО, на результат выборов повлияли слабо. Выросла роль «Ютьюб», переплюнувшего даже «ВКонтакте» и «Одноклассники», о вот использование «Твиттера» и «Вайбера» стало ничтожно редким и бесполезным.

«Рост роли элитных договоренностей — это, на мой взгляд, логичная тенденция в условиях консолидации правящего класса перед лицом внешней угрозы. Коронавирусные ограничения привели к логичному падению значимости кампании „от двери к двери“ и росту роли социальных сетей и СМИ, а также реваншу наружной рекламы. Ужесточение цензуры и самоцензуры в СМИ приводит к тому, что к топу влиятельных источников информации для лиц, принимающих решения, подбираются анонимные телеграм-каналы. Также надо заметить, что в современных кампаниях очень сложно разделять носители. К примеру, Владимир Соловьев — это одновременно ТВ, разговорное радио, „Ютьюб“ и „Телеграм“. А выступления хедлайнера „Новых людей“ Сарданы Авксентьевой на дебатах на федеральных каналах были серьезно усилены сигналом в социальных сетях и мессенджерах, в которых разгонялись лучшие моменты ее выступлений. Поэтому говорить о том, что „Интернет победил телевизор“, рано. Скорее возник сложный симбиоз этих каналов», — рассуждает президент РАСО, известный политолог Евгений Минченко.

Коллега Минченко, директор по политическому анализу агентства Инсомар Виктор Потуремский, считает, что главной задачей каждого участника выборов было формирование у избирателей мнения о ресурсности кандидата или партии. Именно поэтому, по версии Потуремского, победила «Единая Россия», в возможностях которой никто и не сомневался. Вялая кампания ЛДПР отвратила от этой партии часть избирателей, КПРФ, полагает политолог, набрала гораздо меньше, чем могла.

Напомним, 17—19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы. Убедительную победу одержала на них партия «Единая Россия», получившая впечатляющее конституционное большинство. На втором месте — КПРФ, причем, по мнению большинства экспертов, за счет протестной повестки. Также в Думу прорвались ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду», кроме того, в парламенте появилась пятая партия — «Новые люди». Кандидаты от других партий и самовыдвиженцы победили в единичных случаях.