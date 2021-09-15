На выборах в Челябинской области будут учиться иностранные эксперты

На избирательных участках Челябинска все три дня голосования за кандидатов в Госдуму будут работать дипломаты и журналисты из Африки и Шри‑Ланки

В Челябинской области в течение трех дней голосования за кандидатов в Госдуму будут работать гости из Камеруна, Шри-Ланки и Республики Того, сообщает пресс-служба регионального избиркома. Иностранцы намерены изучить российскую избирательную практику с тем, чтобы применять ее на родине.



Уже 16 сентября в Челябинскую область прибудут специалист отдела Европы министерства иностранных дел Республики Камерун Жан Франсуа Бибум, депутат Национального собрания Тоголезской Республики Улеиджа Кагбара и журналист и блогер из Шри-Ланки Чамара Суманапала. Все трое участвовали в международной научной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов», а затем, по предложению Общественной палаты РФ, остались в России на время проведения выборов.

В избиркоме подчеркивают, что иностранные гости — не наблюдатели, они намерены перенимать южноуральский опыт.

Напомним, ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось присылать своих наблюдателей на выборы депутатов Госдумы РФ. Европейцы сначала потребовали для себя квоты, двадцатикратно превышающие число наблюдателей на последних выборах президента США, а потом вовсе заявили, что не намерены контролировать российский выборы.