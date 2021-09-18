На выборах в Челябинске продолжают работать иностранные эксперты

Особое восхищение у гостей из Камеруна и Шри-Ланки вызвали системы видеонаблюдения на избирательных участках и механизм голосования на дому

Утром 18 сентября иностранные эксперты Жан Франсуа Бибум и Чамара Суманапала побывали на избирательных участках №№ 704 и 705 в Металлургическом районе Челябинска. Как и накануне, их интересовали особенности избирательного процесса в России, передает с места событий корреспондент ИА «Первое областное».

Появление двух темнокожих гостей озадачило пришедших голосовать челябинцев. Впрочем, все вели себя корректно. Особенно выделялся мсье Бибум, пришедший на участок в белом официальном национальном костюме, для глаз россиян выглядевшем весьма экзотично.

Для начала гости пообщались с председателем УИК № 704 Ольгой Поповой. Иностранцев интересовало буквально все: количество людей, приписанных к участку, их активность в первый день голосования и на утро второго, возможность организовать именно этой УИК голосование на дому, наличие каких-то проблем и нарушений. Ольга Викторовна постаралась удовлетворить любопытство Бибума и Суманапалы.

Пока камерунец увлеченно фотографировал камеры видеонаблюдения, внимание гостя из Шри-Ланки привлек опускающий бюллетень в урну пенсионер. Чамара Суманапала поинтересовался, сколько лет Вадиму Самарскому. Оказалось, что 87.

Общаясь с экспертами, Вадим Самарский объяснил, что всегда принимает участие в выборах, так как считает, что своим голосом имеет право распоряжаться только сам.

Иностранцы восхитились: в их странах люди столь преклонного возраста очень редко проявляют активную гражданскую позицию.

«Мы приехали не наблюдать, а учиться. Очень многого из применяющихся в России инструментов в Камеруне просто нет. Я имею в виду видеомониторинг, дистанционное голосование, и заботу о людях с физическими недостатками. Они могут вызвать сотрудников избиркома на дом. А если все-таки сами придут на участок, то для них здесь все предусмотрено. Я был бы рад внедрить такой уровень сервиса у себя на родине. Это не только удобно, тот же видеомониторинг делает ваши выборы максимально открытыми и честными», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Жан Франсуа Бибум.

Чамара Суманапала у себя на родине работает журналистом в интернет-издании. Он поделился своими планами написать о российских выборах цикл статей.

«В Шри-Ланке давно назрела необходимость изменить некоторые аспекты избирательного права. Я, конечно не законодатель, но надеюсь донести свой опыт до обладающих серьезными полномочиями лиц», — объяснил он.

Иностранные эксперты намерены посетить участки для голосования не только в Челябинске, но и на периферии. Во второй половине дня 18 сентября, например, они собираются отправится в Рощино и Кременкуль.