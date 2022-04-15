В Магнитогорске появился знак в поддержку спецоперации на Украине

Аналогичные объекты планируется установить и в других частях города

Световая конструкция со знаком «Z» и лозунгом «Своих не бросаем» появилась сегодня рядом с храмом в Магнитогорске. Местные власти планируют установить на территории города еще несколько таких же объектов.

«Жители Магнитогорска уже неоднократно выступали в поддержку Российской армии, которая участвует в военной спецоперации на Украине. В знак солидарности горожане устраивали автопробег, флешмобы. По инициативе администрации Магнитогорска на городских улицах установлены баннеры „Zа Россию“ и появился первый арт-объект с подсветкой — символ „Z“ и надпись: „Своих не бросаем“ в цветах российского триколора. Подобных световых арт-объектов будет несколько, они появятся в знаковых для города местах. Таким образом Магнитогорск выражает свою поддержку военной спецоперации, которая проходит на Украине, а также российским военнослужащим, бойцам, которые мужественно и с честью выполняют свой воинский долг», — прокомментировали инициативу в администрации Магнитогорска.

Последнюю информацию от Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине вы можете найти в нашем материале.