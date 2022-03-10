На Урале за ближайшее лето отремонтируют 220 километров дорог

Такие цифры были озвучены на совещании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию РФ полпредом по УрФО Владимиром Якушевым

10 марта прошло заседание штаба комиссии правительства РФ по региональному развитию. Мероприятие в режиме ВКС провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Как сообщил на заседании полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, дорожным строителям УрФО в 2022 году предстоит отремонтировать 220 километров полотна.





В 2022 году предстоит привести в порядок 220 километров автодорожного полотна, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Уральского полпредства. В прошлом году было отремонтировано 200 километров дорог.

«Несмотря на давление извне, мы продолжаем системную работу по всем проектам, которые направлены на улучшение качества жизни людей. И это одна из самых эффективных антикризисных мер. Дорожному строительству также необходимо в максимально короткие сроки перейти на использование отечественных материалов и дорожной техники. Это новый вызов, с которым дорожникам справиться вполне по силам», — заявил Владимир Якушев.

Региональные и местные власти, по словам полпреда, должны организовать проведение ремонтных дорог и не допустить срыва сроков исполнения контрактов. Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер также обращался к главам муниципалитетов с распоряжением обеспечить оперативное проведение торгов в соответствии с 144-м федеральным законом, чтобы рабочие имели возможность вовремя получить финансирование и приступить к ремонту в срок, как только позволит весенняя погода.

На штабе также рассмотрели итоги предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета (на срок до 15 лет под 3 процента годовых). Такие займы выделены Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областям и Ханты-Мансийскому автономному округу. Регионы направят их на строительство социальной и транспортной инфраструктуры, комплексное развитие городских агломераций, создание полигонов ТБО, очистных сооружений и промышленных площадок.

В общей сложности за счёт инфраструктурных кредитов в регионы России должно поступить 163 миллиарда рублей.