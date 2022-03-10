10 марта прошло заседание штаба комиссии правительства РФ по региональному развитию. Мероприятие в режиме ВКС провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Как сообщил на заседании полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, дорожным строителям УрФО в 2022 году предстоит отремонтировать 220 километров полотна.
В 2022 году предстоит привести в порядок 220 километров автодорожного полотна, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Уральского полпредства. В прошлом году было отремонтировано 200 километров дорог.
«Несмотря на давление извне, мы продолжаем системную работу по всем проектам, которые направлены на улучшение качества жизни людей. И это одна из самых эффективных антикризисных мер. Дорожному строительству также необходимо в максимально короткие сроки перейти на использование отечественных материалов и дорожной техники. Это новый вызов, с которым дорожникам справиться вполне по силам», — заявил Владимир Якушев.
Региональные и местные власти, по словам полпреда, должны организовать проведение ремонтных дорог и не допустить срыва сроков исполнения контрактов. Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер также обращался к главам муниципалитетов с распоряжением обеспечить оперативное проведение торгов в соответствии с 144-м федеральным законом, чтобы рабочие имели возможность вовремя получить финансирование и приступить к ремонту в срок, как только позволит весенняя погода.
На штабе также рассмотрели итоги предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета (на срок до 15 лет под 3 процента годовых). Такие займы выделены Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областям и Ханты-Мансийскому автономному округу. Регионы направят их на строительство социальной и транспортной инфраструктуры, комплексное развитие городских агломераций, создание полигонов ТБО, очистных сооружений и промышленных площадок.
В общей сложности за счёт инфраструктурных кредитов в регионы России должно поступить 163 миллиарда рублей.