В ДНР российские войска освободили 300 пленных, удерживаемых нацбатами

Заложники находились в монастыре поселка Никольское

В поселке Никольское ВС РФ освободили 300 граждан, которых держали в заложниках националисты. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Неонацисты из батальона «Айдар» оборудовали огневые позиции на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. В заложниках оказалось несколько сотен монахов и мирных жителей.

«При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», — цитирует Игоря Конашенкова «РИА-новости».

Отметим, что за сутки российская армия установила контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское. Российские ВКС сбили украинский самолет Су-24 и два беспилотника. За время спецоперации РФ из строя выведено 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.