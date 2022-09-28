На участках в России подсчитали голоса жителей освобожденных территорий в референдумах

«За» проголосовали более 96% избирателей

Избиркомы обнародовали результаты референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав Российской Федерации. На участках в России проголосовали от 96,75% до 98,69% избирателей, сообщает «РИА Новости».

За вхождение в состав России Донецкой Народной Республики проголосовали 98,69% избирателей. За вхождение Луганской Народной Республики — 97,93%. За то, чтобы Херсонская область стала частью России, проголосовали 96,75% избирателей. За вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,81% избирателей.

Голосование проходило с 23 по 27 сентября на освобожденных территориях и в российских регионах. Находящиеся в Челябинской области жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей также отдали свои голоса. В городах региона работали мобильные площадки, а также проводилось выездное голосование.

В настоящее время идет подсчет голосов и подведение итогов.