На праймериз ЕР в Челябинской области зарегистрированы 135 кандидатов

Всего было подано 198 заявлений

135 кандидатов смогут участвовать в электронном предварительном голосовании по выборам в Госдуму от Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оргкомитета «Единой России».

«К голосованию допущены 135 кандидатов, которые полностью выполнили все требования Положения о проведении праймериз и представили необходимый пакет документов. Таким образом, список кандидатов предварительного голосования насчитывает: 65 человек по одномандатным избирательным округам и 70 человек по федеральному избирательному округу»,— сообщили в пресс-службе Челябинского оргкомитета «Единой России».

Отметим, прием документов завершился 14 мая. Всего было подано 198 заявлений.

Более подробно о том, какие районы оказались самыми конкурентными и когда пройдет сама процедура предварительного голосования, читайте здесь.