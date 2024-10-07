На пост мэра Челябинска поступили заявки от двух претендентов

Прием документов продлится до 17 октября

Сегодня, 7 октября, в Челябинске стартовал прием заявлений на пост главы города. От двух кандидатов поступили заявки, сообщает сайт гордумы.

В числе претендентов на замещение должности главы города Челябинска — Бакулин Максим Сергеевич, арбитражный управляющий, представитель Ассоциации арбитражных управляющих СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Также заявление поступило от Мячковой Светланы Владимировны, занимающей должность гендиректора ООО «Логистический центр „Форвард“».

Прием документов от претендентов на пост главы города продлится до 17 октября включительно. Конкурс пройдет 7 ноября. В составе конкурсной комиссии восемь человек. Четверых избрала городская дума, их кандидатуры вынес на голосование председатель Сергей Буяков.

Большинством депутатских голосов были утверждены в составе комиссии сам спикер, его зам Кирилл Матвеев, а также начальник управления муниципальной службы и противодействия коррупции думы Ольга Ган и глава отдела правового сопровождения правового управления думы Наталья Легонькова. Еще четырех членов комиссии назначит лично губернатор Челябинской области.