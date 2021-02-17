На пост главы Верхнеуральского района претендуют два кандидата

Действующий глава Сергей Айбулатов документы на конкурс еще не представил

В Верхнеуральском районе идет прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. С 8 по 20 февраля претенденты регистрируются на участие в конкурсе. 30 марта комиссия проведет конкурс по отбору кандидатур на должность главы.



Пока документы подали два человека: житель села Форштадт Павел Владельщиков, бывший руководитель местного отделения «Центра коммунального сервиса», и житель Верхнеуральска Константин Бухтияров. Кандидатуру Константина Бухтиярова выдвинуло общественное движение «Наследие», о чем сегодня было сообщено в соцсетях. Этот кандидат известен жителям района своими оппозиционными высказываниями в адрес главы района.



Сергей Айбулатов документы на конкурс еще не подал. До окончания приема осталось три дня.