В Верхнеуральском районе идет прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. С 8 по 20 февраля претенденты регистрируются на участие в конкурсе. 30 марта комиссия проведет конкурс по отбору кандидатур на должность главы.
Пока документы подали два человека: житель села Форштадт Павел Владельщиков, бывший руководитель местного отделения «Центра коммунального сервиса», и житель Верхнеуральска Константин Бухтияров. Кандидатуру Константина Бухтиярова выдвинуло общественное движение «Наследие», о чем сегодня было сообщено в соцсетях. Этот кандидат известен жителям района своими оппозиционными высказываниями в адрес главы района.
Сергей Айбулатов документы на конкурс еще не подал. До окончания приема осталось три дня.
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