На пост главы Магнитогорска претендуют три человека

В числе кандидатов — действующий мэр и два сотрудника промышленных предприятий

В Магнитогорске завершен прием документов от кандидатов в главы города. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета, на этот пост претендуют три человека.



По данным пресс-службы, документы для участия в конкурсе на соискание должности главы Магнитогорска подали трое: действующий глава 59-летний Сергей Бердников, заместитель директора ООО «Передовые инженерные технологии» Анатолий Ефименко 1962 года рождения и самый молодой из кандидатов 31-летний ведущий инженер цеха «Прокатсервис № 5» ООО «ОСК» Денис Савельев.

Напомним, действующий мэр Сергей Бердников занял свою должность в 2016 году, сменив избравшегося в Госдуму Виталия Бахметьева. Осенью срок полномочий Бердникова истекает. Конкурс на главу города был объявлен магнитогорской думой в конце июня 2021 года, сама процедура отбора будущего мэра намечена на 19 октября.