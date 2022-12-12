На пост главы Калининского района города Челябинска претендуют четыре человека

Среди них два муниципальных служащих, депутат и бизнесмен

Документы на участие в конкурсе по выбору нового главы Калининского района города Челябинска подали четыре кандидата, сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» технический секретарь конкурсной комиссии Марина Родионова.

Документы на участие в конкурсе подали исполняющий обязанности главы района и бывший замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне, заместитель главы администрации Курчатовского района Константин Матыгин, депутат Совета депутатов Калининского района Дмитрий Иванов и предприниматель Андрей Алексеев.

В среду, 14 декабря, конкурсная комиссия изучит представленные кандидатами документы. Если все четверо будут допущены к конкурсу, претендентам предстоит пройти тестирование, а также подготовить доклад о том, как они видят развитие Калининского района под своим началом.

Напомним, что прежний глава района Сергей Колесник подал в отставку 23 ноября. В начале декабря мэр Наталья Котова сообщила о назначении Колесника начальником управделами администрации города.