На пост главы Чесменского района претендуют депутат, коммунальщик и два чиновника

Личность нового руководителя муниципалитета райсобрание определит 11 августа

Четыре человека зарегистрировались для участия в конкурсе на соискание должности главы Чесменского района. В их числе и действующий руководитель Татьяна Жморщук, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.



По данным пресс-службы, на сегодня конкурсная комиссия зарегистрировала четверых: главу района Татьяну Жморщук, ее первого заместителя Инну Тимашову, депутата чесменского собрания, заместителя директора ООО «Эконом» Константина Олейника и техдиректора челябинской коммунальной компании ООО «ДЕЗ Калининского района» Михаила Галкина.

Согласно документам, опубликованным на сайте местного представительного органа, конкурсные процедуры пройдут 11 августа.