На пост главы Челябинска заявился четвертый претендент

Выборы мэра состоятся 7 ноября

Пенсионер МВД Георгий Невский стал претендентом на пост мэра Челябинска. Мужчина подал документы на участие в конкурсе, который проведут 7 ноября. Обновленный список кандидатов на должность главы опубликован на сайте Челябинской городской думы.

Пока что на конкурс заявились четыре человека. Ранее документы подали арбитражные управляющие Максим Бакулин и Дмитрий Старико, генеральный директор логистического центра Светлана Мячкова. Максим Бакулин самый молодой из кандидатов, ему 33 года. Самый возрастной — Георгий Невский, 56 лет.

Прием документов от претендентов на пост главы города продлится до 17 октября включительно. Конкурсная комиссия включает восемь человек. Четверых избрала городская дума, их кандидатуры вынес на голосование председатель Сергей Буяков. Большинством депутатских голосов были утверждены в составе комиссии сам спикер, его заместитель Кирилл Матвеев, начальник управления муниципальной службы и противодействия коррупции думы Ольга Ган и глава отдела правового сопровождения правового управления думы Наталья Легонькова. Еще четырех членов комиссии назначит лично губернатор Челябинской области.

Наталья Котова, бывший мэр Челябинска, перешла в Совет Федерации, где будет представлять Челябинскую область. Временно исполняющим обязанности главы города является Александр Астахов, курирующий городское хозяйство.

