На пост главы Агаповского района претендуют семь человек

В их числе — отставной полицейский, два сотрудника ММК и два телевизионщика

В Агаповском районе, с мая 2022 года остающемся без главы, продолжается прием документов для участия в конкурсе на соискание должности главы муниципалитета. Как сообщили Первому областному информагентству в администрации района, на утро 20 июля на этот пост претендуют семь человек.



Как следует из документов, опубликованных на сайте администрации Агаповского района, в числе кандидатов есть представители массмедиа, директор ООО «Медиа ТВ» Андрей Рябцев и инженер Магнитогорского отделения Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра Артем Зяблов. Кроме них — два мастера участка ПАО ММК, Леонид Хомченко и Матвей Масюк. Наконец, зарегистрировались для участия в конкурсе пенсионер МВД Валерий Ишмаметьев, механик АО «Работы взрывные специальные» Сергей Аристов и предприниматель Ярослав Панов.

Прием документов продлится до 22 июля. Отметим, опыт участия в конкурсных процедурах имеет кандидат Валерий Ишмаметьев: 58-летний пенсионер в 2021 году претендовал на роль главы Еленинского поселения в Карталинском районе, кроме того, судя по данным из открытых источников, несколько раз участвовал в выборах разного уровня как кандидат от «Справедливой России».

Напомним, 23 мая 2022 года глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов был задержан сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в получении взятки. Сейчас он находится в СИЗО. Обязанности руководителя муниципалитета исполняет заместитель главы — начальник управления финансов района Татьяна Гудкова. Она, кстати, на конкурс до сих пор не заявилась.