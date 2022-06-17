На ПМЭФ обсудили опыт догазификации Челябинской области

Программа входит в перечень мер поддержки семей с детьми

В Челябинской области по программе догазификации построят 400-километровую сеть газопроводов, по проекту к голубому топливу бесплатно подключатся 90 тысяч домовладений. Эти и другие показатели озвучил губернатор Алексей Текслер на полях Петербургского международного экономического форума. Глава региона рассказал о программе на дискуссионной площадке партии «Единая Россия», передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Участники дискуссии обсудили развитие социальной инфраструктуры в регионах через реализацию Народной программы партии. Программа догазификации — один из ключевых разделов Народной программы.

Напомним, программа догазификации позволяет жителям населенных пунктов, где уже проведен газ, подвести газопровод к дому бесплатно. Такую задачу поставил президент Владимир Путин, программа реализуется под контролем партии «Единая Россия».

«Народная программа партии строится вокруг тезиса помощи семьям с детьми, лицам старшего поколения, всем тем, кто нуждается в нашей помощи и заботе. Вопрос газификации и догазификации — во главе наших задач. Сегодня порядка 90 тысяч домовладений у нас в плане-графике, мы активно работаем, синхронизировали программу догазификации с нашей региональной программой газификации. Более 1 млрд рублей выделяем на эти цели», — отметил Алексей Текслер.

Он добавил, что в регионе в рамках программы будет построено порядка 400 км газопровода, более 5 тысяч домовладений уже подключили к газу.

«Очень важно поддержать людей — помочь приобрести им внутридомовое газовое оборудование», — уточнил Алексей Текслер.

В Челябинской области с 1 июня 2021 года по инициативе Алексея Текслера ввели новую меру поддержки. Единовременная социальная выплата направлена на компенсацию части расходов по приобретению внутридомового газового оборудования и его установку. До 31 мая 2022 года максимальная сумма субсидии оставляла 60 тысяч рублей. Теперь она увеличена до 100 тысяч.

На дискуссионной площадке также заслушали информацию о других мерах поддержки семей с детьми.

Так, с этого года выплачивается ежемесячная региональная выплата семьям, где родился второй ребенок. Принято решение о поддержке детей, страдающих целиакией, фенилкетонурией.

До 18 лет выделятся дополнительные средства семьям с такими детьми на специальное питание.

«Сейчас завершаем разработку программы по сопровождению детей, страдающих аутизмом. Необходимо дать им возможность учиться в обычных школах. Начинаем, естественно, с раннего возраста, с детских садов. Считаю, что те задачи, которые связаны с поддержкой семей с детьми, включая вопросы догазификации, крайне актуальны и должны быть основой нашей Народной программы, которую мы активно реализуем в регионе», — резюмировал Алексей Текслер. Также напомним, что в Челябинской области внедряют раннюю диагностику аутизма.