На «Обл-ТВ» прошла жеребьевка по распределению эфира среди кандидатов в президенты РФ

Платное время предоставит ряд СМИ медиахолдинга

В АО «Обл-ТВ» состоялась жеребьевка по распределению платного эфирного времени между кандидатами в президенты Российской Федерации.

Ресурс предоставит ряд СМИ медиахолдинга. В частности, речь идет о телеканалах ОТВ, «Урал-1», радиоканалах «ОТВ174» (сетевой партнер «Радио Дача»), «Аркаим» (сетевой партнер радио «Ретро ФМ»), «Радио 100» и «Бизнес ФМ Челябинск».

Протокол жеребьевки по распределению платного эфирного времени между кандидатами в президенты РФ на канале региональной государственной организации телерадиовещания АО «Обл-ТВ».