На место депутата Тракторозаводского райсовета претендуют семь человек

Все кандидаты успешно зарегистрированы

Семь претендентов на пост депутата Тракторозаводского райсовета прошли процедуру регистрации, сообщает пресс-служба избиркома Челябинской области.



По данным системы ГАС «Выборы», на мандат районного депутата претендуют предприниматель Сергей Абросимов («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»), диспетчер Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра Алексей Говоруха (КПРФ), сотрудница ООО «Жилкомсервис» Эльвина Марсакова («Яблоко»), водитель скорой помощи Евгений Палин (ЛДПР), руководитель управления по работе с населением ООО «Бовид Трак» Мария Самойлова («Единая Россия»), пенсионер Андрей Филатов («Коммунисты России») и самовыдвиженец, заместитель директора челябинской школы № 116 Наталья Шрейдер.

Довыборы, напомним, пройдут параллельно с голосованием за кандидатов в депутаты Госдумы РФ 17—19 сентября.