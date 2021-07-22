На избирательных участках Челябинской области установят 2600 камер

В отдаленных селах подсчет бюллетеней будут фиксировать на камеры ноутбуков

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об обеспечении 1025 избирательных участков в регионе средствами видеофиксации. Документ касается самых отдаленных и мелких населенных пунктов, сообщил корреспонденту Первого областного информагентства председатель областного избиркома Сергей Обертас. В крупных городах участки обеспечит средствами видеонаблюдения ПАО «Ростелеком».



По словам Сергея Обертаса, челябинский филиал «Ростелекома» организует применение камер на 1308 участках: каждый из них будет перекрыт двумя камерами, по диагонали просматривающими все пространство. Камеры начнут работу 19 сентября в 20:00, в момент, когда начнется подсчет бюллетеней.

«1308 участков — это 51 территориальная избирательная комиссия, везде работа начнется в 20 часов в воскресенье, 19 сентября, когда туда начнут стекаться протоколы. Таким образом ПАО „Ростелеком“ охватывает больше 55 процентов участковых избирательных комиссий, где сконцентрировано около 80 процентов избирателей», — рассказал Первому областному информагентству Сергей Обертас.

Прочие участки также не окажутся без наблюдения. Согласно постановлению губернатора Алексея Текслера, 1025 пунктов голосования должны быть оборудованы сейфами, за которыми будут наблюдать фронтальные камеры ноутбуков. По словам Сергея Обертаса, эта процедура называется уже не наблюдением, а видеорегистрацией: записи с камер должны свидетельствовать, что никто не попытался изменить число бюллетеней или как-то фальсифицировать результаты голосования.

Если ПАО «Ростелеком» работает по госконтракту, то Минсвязи Челябинской области свое оборудование предоставит региональному избиркому бесплатно.

Напомним, 17—19 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной думы. В Челябинске, кроме того, состоятся довыборы в региональное законодательное собрание, где после отставки депутата Вячеслава Ершова образовалось пустое место. Имеющие право принимать участие в парламентском голосовании партии уже подали документы в Центризбирком РФ.