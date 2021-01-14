На должность главы Верхнего Уфалея претендуют два бывших вице-мэра

А кроме них — бизнесмен, пенсионерка и муниципальный энергетик

22 января в Верхнем Уфалее пройдет очередной конкурс на соискание должности главы городского округа. Предыдущий, напомним, в ноябре 2020 года признан несостоявшимся. На сегодня прием заявок от кандидатов в мэры уже закрыт. Состав претендентов за последние два месяца серьезно поменялся.



Как сообщили Первому областному информагентству в организационно-правовом отделе собрания депутатов Уфалея, на конкурс зарегистрированы пять человек. Упорным оказался только предприниматель из Екатеринбурга Андрей Туркин — он снова подал документы на конкурс. Остальные участвуют впервые. В их числе — экс-вице-мэр Верхнего Уфалея по социальным вопросам Сергей Тарасов, его коллега, бывший зам по общим вопросам, а ныне юрист МУП «Водоканал» Александр Плеханов, пенсионерка Галина Зырянова и директор МУП «Энергетик» Андрей Ефремов.

Источники в Верхнем Уфалее сообщают, что Зырянова и Ефремов с большой долей вероятности — креатуры действующей главы Веры Усковой. В народе же скорее пользуется успехом Сергей Тарасов — сравнительно молодой, запомнившийся по работе при прошлом мэре Павле Казакове. Уволившись из администрации, Тарасов уезжал в Екатеринбург. Однако в 2020 году вернулся: с сентября его семья живет в городе, дети поступили в местную школу.

Добавим, сама Вера Ускова не конкурс не заявлялась. Как сообщало ИА «Первое областное», только за конец декабря — начало января к ней возникли две серьезные претензии у областных властей: накануне Нового года полиция обвинила сотрудников уфалейского управления имущества в проведении корпоратива (что в условиях пандемии запрещено), а 13 января КСП региона обнародовала данные ревизии в городе. Как выяснилось, только в бухучете муниципальных подразделений и учреждений допущено ошибок на миллиард рублей. Сама Вера Ускова ранее заявляла, что скандал с «корпоративом, которого не было» имел целью именно дискредитировать ее и администрацию.