На должность главы Миасса осталось три претендента

Анастасия Захарова сняла свою кандидатуру

Число претендентов на должность главы Миасса сократилось до трех. Сегодня, 28 апреля, стало известно, что начальник отдела соцпроектов завода «СпецАгрегат» Анастасия Захарова сняла свою кандидатуру. Комиссия по отбору кандидатов приняла решение о регистрации и допуске к участию в конкурсе на должность мэра трех кандидатов, сообщается на сайте Собрании депутатов Миасского городского округа.

Досрочную отставку прежнего главы города Миасс Григоря Тонких депутаты приняли 3 марта. Сегодня стало известно, что в конкурсе на должность сняла свою кандидатуру начальник отдела соцпроектов местного завода «СпецАгрегат» Анастасия Захарова.

«Конкурс состоится 11 мая. В этот день будет проведено тестирование кандидатов и состоится собеседование с каждым из них, после чего комиссия вынесет решение о том, чьи фамилии будут представлены депутатам на голосование», — прокомментировали в Собрании депутатов Миасского округа.

Таким образом комиссия по отбору кандидатов приняла решение о регистрации и допуске к участию в конкурсе на должность мэра начальника управления имущественных отношений местной городской администрации Николая Булдыгина, заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, а также генерального директора ООО «Аргус групп М» Виктора Легенчука.