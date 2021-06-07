Муниципальные выборы в Челябинской области прошли без нарушений

Голосование прошло на 18 избирательных участках региона

В минувшее воскресенье, 6 июня, на 18 избирательных участках в муниципалитетах Челябинской области состоялись муниципальные выборы. Жители в Аргаяшском, Брединском, Верхнеуральском, Катав-Ивановском, Кунашакском, Нагайбакском, Октябрьском, Чесменском и Чебаркульском районах Челябинской области повторно выбирали депутатов в местные собрания.

«Избирательные участки закрылись в 20:00, после чего начался подсчет голосов. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования и результаты выборов, не установлено», — сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Челябинской области.

Большинство депутатских мандатов были отданы представителям партии «Единая Россия». В Катав-Ивановске большинство голосов заработала самовыдвиженец Татьяна Фахриева.

Спорный результат был зафиксирован на повторных выборах депутата Совета депутатов Усть-Багарякского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3. Здесь два кандидата из четырех набрали равное количество голосов. В соответствии с Законом Челябинской области 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» будет проведено повторное голосование между кандидатами, набравшими равное количество голосов.