Муниципальные выборы в Челябинской области проконтролирует член Совета по правам человека при президенте РФ

Александр Брод отметил, что на Южном Урале многоплановый по своему составу общественный штаб, что позволяет добиваться совершенства избирательных процессов

Сегодня, 5 июня, Общественный совет по наблюдению за выборами в Челябинской области провел рабочую встречу с членом Совета по правам человека (СПЧ) Александром Бродом. Темой совещания стало соблюдение федерального законодательства на предстоящих муниципальных выборах на Южном Урале, которые пройдут 6 июня.

Александр Брод рассказал о складывающейся на сегодня практике общественного наблюдения за выборными процессами в разных регионах Российской Федерации и ответил на вопросы челябинских общественников.

«Для нас интересен опыт Челябинской области, здесь очень активный и многоплановый по своему составу общественный штаб, который объединил общественников, лидеров общественного мнения, правоведов, представителей науки. Причем, как я убедился по сегодняшнему заседанию, присутствуют представители разных общественных организаций, в том числе высказывающие критическое отношение к избирательным процессам, то есть такое разнообразие мнений позволяет добиваться совершенства избирательных процессов»,— отметил Александр Брод.

Кроме того, по его словам, тот факт, что Общественная палата заключает соглашения с политическими партиями и ведущими организациями региона, говорит о том, что она позиционирует себя как открытая площадка для общественных сил региона, что позволяет добиваться обеспечения прозрачности и открытости избирательных процессов.

В числе прочего руководитель местной ассоциации «Голос» Юрий Гурман поднял вопрос об оставшихся без внимания правоохранительных органов нарушениях на выборах в ЗСО в сентябре 2020.

По словам руководителя Общественного совета Валерия Шагиева, выборы, которые пройдут 6 июня на 17 территориях Челябинской области, станут своеобразной репетицией перед сентябрьскими выборами в Государственную Думу. Шагиев отметил, что на воскресенье подготовлены 40 наблюдателей, и Общественный совет наравне с областным Избиркомом будет контролировать ход всех выборов в регионе.

Добавим, Александр Брод 6 июня будет лично присутствовать на избирательном участке в Аргаяше, где пройдут выборы по замещению вакантного места депутата городского совета.