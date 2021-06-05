Сегодня, 5 июня, Общественный совет по наблюдению за выборами в Челябинской области провел рабочую встречу с членом Совета по правам человека (СПЧ) Александром Бродом. Темой совещания стало соблюдение федерального законодательства на предстоящих муниципальных выборах на Южном Урале, которые пройдут 6 июня.
Александр Брод рассказал о складывающейся на сегодня практике общественного наблюдения за выборными процессами в разных регионах Российской Федерации и ответил на вопросы челябинских общественников.
«Для нас интересен опыт Челябинской области, здесь очень активный и многоплановый по своему составу общественный штаб, который объединил общественников, лидеров общественного мнения, правоведов, представителей науки. Причем, как я убедился по сегодняшнему заседанию, присутствуют представители разных общественных организаций, в том числе высказывающие критическое отношение к избирательным процессам, то есть такое разнообразие мнений позволяет добиваться совершенства избирательных процессов»,— отметил Александр Брод.
Кроме того, по его словам, тот факт, что Общественная палата заключает соглашения с политическими партиями и ведущими организациями региона, говорит о том, что она позиционирует себя как открытая площадка для общественных сил региона, что позволяет добиваться обеспечения прозрачности и открытости избирательных процессов.
В числе прочего руководитель местной ассоциации «Голос» Юрий Гурман поднял вопрос об оставшихся без внимания правоохранительных органов нарушениях на выборах в ЗСО в сентябре 2020.
По словам руководителя Общественного совета Валерия Шагиева, выборы, которые пройдут 6 июня на 17 территориях Челябинской области, станут своеобразной репетицией перед сентябрьскими выборами в Государственную Думу. Шагиев отметил, что на воскресенье подготовлены 40 наблюдателей, и Общественный совет наравне с областным Избиркомом будет контролировать ход всех выборов в регионе.
Добавим, Александр Брод 6 июня будет лично присутствовать на избирательном участке в Аргаяше, где пройдут выборы по замещению вакантного места депутата городского совета.