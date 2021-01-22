Муниципальные газеты и телекомпании в Челябинской области поддержит региональный парламент

В Законодательном собрании обсудили современное состояние и перспективы развития СМИ

В Заксобрании Челябинской области прошло заседание комитета по информационной политике под председательством Олега Гербера. Собравшиеся обсудили, в каком состоянии и положении сегодня находятся муниципальные средства массовой информации, а также наметили планы по их развитию и поддержке.

Одной из центральных тем стала необходимость сохранения печатных СМИ в территориях. «Районки» остаются важным инструментом доведения новостей до жителей муниципалитетов. Газеты же в целом занимают достойное место в системе средств массовой информации и пользуются спросом у миллионов людей.

Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на СМИ. Муниципальные издания пострадали в сложившейся ситуации от падения прибылей. Рекламы, которая приносила доход редакциям, стало гораздо меньше. Это привело к тому, что сегодня СМИ в настоящее время находятся в достаточно сложной финансовой ситуации. Подспорьем стало то, что в мае 2020 года деятельность по производству новостей была внесена в перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

По итогам заседания комитет по информационной политике заксобрания порекомендовал Управлению пресс-службы и информации Правительства Челябинской области, органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области разобраться, какую поддержку власти могут еще оказать региональным СМИ. Продумать дополнительные меры смогут помочь районной прессе.

Отдельное внимание председатель комитета Олег Гербер обратил на состояние, в котором сегодня существую муниципальные телекомпании. Переход на «цифру» также стал причиной того, что региональное ТВ оказалось в сложной ситуации: кто-то перешел на вещание исключительно в интернете, кто-то «ушел в кабель», а ряд компаний и вовсе вынуждены были закрыться. Как следствие — потеря аудитории и недоступность местных новостей для жителей.

Для того чтобы решить эту проблему, комитетом было решено обратиться в Совет Федерации. В феврале этого года в нем запланированы Дни Челябинской области, это станет самым удобным временем для того, чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении субъектам РФ возможности организовать цифровое эфирное телевизионное вещание на территории региона. Такое же обращение будет направлено в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.