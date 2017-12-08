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МРОТ на Южном Урале вырастет до 10,5 тысяч рублей

Данную инициативу губернатора озвучили на заседании Союза промышленников и предпринимателей.
сегодня в 17:27
  |  Политика

Сегодня в Челябинске проходит заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Главной темой мероприятия стал повышение минимального размера оплаты труда в регионе. На текущий момент МРОТ во внебюджетном секторе составляет 9,7 тысяч рублей, в организациях бюджетной сферы — 7,65 тысяч.

Докладчиком был депутат ЗСО Виктор Корман, который сказал, что по предложению профсоюзов зарплата должна в 2018 году вырасти до 10,6 тысяч рублей. Союз промышленников и предпринимателей пришел к выводу, что минимальную зарплату можно поднять во внебюджетном секторе до 10,4 тысяч рублей. Бизнес-омбудсмен Александр Гончаров сказал, что встречался с губернатором, и тот попросил его обсудить рост зарплаты до 10,5 тысяч рублей. После голосования члены СПП решили поддержать мнение губернатора по поводу повышения. — рассказал корреспондент радио «Business FM Челябинск» с заседания Союза.

Отметим, что в Союзе промышленников и предпринимателей произошли кадровые изменения. Пост исполнительного директора регионального отделения СПП покинул бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, теперь данную должность занимает депутат ЗСО Павел Киселев.

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