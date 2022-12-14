Московский политолог спрогнозировал поддержку Алексея Текслера на выборах

Евгений Минченко полагает, что при выдвижении на второй срок челябинский губернатор получит одобрение и жителей, и федеральных властей



Итоги прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера показывают, что глава региона пользуется популярностью у населения, в первую очередь — благодаря своему стилю работы. Так полагает президент Российской ассоциации связей с общественностью Евгений Минченко.



«Алексей Текслер — один из наиболее успешных губернаторов новой волны, он прекрасно совмещает две значимых сферы работы руководителя. Первая — жестко спрашивать с чиновников, быть открытым к людям, выявлять недостатки и быстро, наказывая виновных, их исправлять. Вторая — наличие проектов развития. То есть система не просто поддерживается в нормальном состоянии, но развивается, идет поиск новых рабочих мест, новых поступлений в бюджет. Поэтому, думаю, идея Алексея Леонидовича идти на новый срок будет поддержана избирателями. И не будет никаких проблем с поддержкой со стороны президента», — считает Евгений Минченко.

Напомним, в ходе прямой линии губернатора Алексею Текслеру поступило обращение от жителя Южного Урала, который просил «не уезжать в Москву хотя бы до 2026 года». Глава региона заявил, что намерен остаться в Челябинской области и реализовать многочисленные планы как минимум до 2029 года, то есть собирается баллотироваться на второй срок и выигрывать выборы.