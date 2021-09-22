Московский политолог оценил ход выборов в Челябинской области

Евгений Минченко считает, что «Южный Урал показал кампанию с минимумом нарушений и грязи»

Федеральная кампания в Челябинской области прошла результативно для «Единой России». Ряд политических плюсов, которые дала губернатору Алексею Текслеру и региону эта кампания, назвал политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

По мнению эксперта, в 2021 году выборы депутатов в Госдуму стали первой за последнее десятилетие для Челябинской области кампанией, когда партия власти работала с другими партиями как с системными оппонентами.

«В первую очередь речь про „Справедливую Россию“ и ее лидера в области Валерия Гартунга. Политический союз с Гартунгом, чьи позиции в регионе весьма сильны, — стратегически верный шаг, который дал Южному Уралу мощную консолидацию элит в интересах главы региона Алексея Текслера», — прокомментировал Евгений Минченко.

Политолог считает, что Алексей Текслер, несмотря на то что возглавляет региональное отделение «Единой России», системно работает со всеми партиями.

«Эта кампания полностью завершила формирование нового политического ландшафта в Челябинской области. И этот ландшафт максимально ориентирован на Текслера. Это ли не главная цель любого губернатора?» — подытожил Минченко.

Напомним, официально итоги выборов подведут только 24 сентября. Однако уже сейчас эксперты ЦИК и партий — участников выборов посчитали, сколько мандатов придется на долю каждого политического объединения.