В Челябинской области монументы воинской славы в праздники будут охранять круглосуточно

Алексей Текслер поручил обеспечить правопорядок в период продолжительных майских выходных

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Основной темой заседания стали вопросы обеспечения безопасности, в том числе в период длинных майских выходных.

Так, в период майских праздников во время мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, готовность всех ответственных служб должна быть максимальной. Алексей Текслер поручил главам и мэрам обеспечить безопасность и спокойную обстановку в период праздников и выходных по всему региону.

«Особенно важно обеспечить антитеррористическую защищенность, правопорядок и стабильную социально-политическую обстановку накануне и в период майских праздников, тем более будут выходные — 10 дней, когда резко увеличивается число мероприятий с массовым пребыванием людей. Здесь важна не только профессиональная деятельность правоохранительных органов и спецслужб, но и слаженная работа региональных органов госвласти, муниципалитетов, различного рода структур и, безусловно, ответственная позиция всех субъектов политического процесса и непосредственно самих граждан», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор озвучил, что до начала мероприятий нужно оценить антитеррористическую защищенность объектов и мест с массовым пребыванием людей. Он также поручил обеспечить круглосуточную охрану монументов воинской славы, памятников и мест массовых захоронений воинов Великой Отечественной войны.

На заседании шла речь и о защищенности мест массового отдыха детей в период летней оздоровительной кампании. Алексей Текслер отметил, что безопасность должна быть обеспечена во всех детских лагерях. На сегодняшний день в Челябинской области 763 лагеря, в том числе 65 загородных, готовы принять детей.